Регион
5 марта, 08:29

Иранский дрон впервые упал в Азербайджане на территории аэропорта

Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Обложка © Telegram / Новости Азербайджана

В азербайджанском Нахчыване на территории аэропорта рухнул беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный с территории Ирана. Об этом сообщило издание APA.

Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Видео © Telegram / Новости Азербайджана

Инцидент произошёл в азербайджанском эксклаве Нахчыван, который граничит с Ираном и Турцией. Дрон упал на территории аэропорта, но информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства запуска беспилотника и причины его падения устанавливаются. Официальные структуры Азербайджана подробностей пока не предоставили.

Иран нанёс удар по террористам, готовившим проникновение в страну
Иран нанёс удар по террористам, готовившим проникновение в страну

Ранее сообщалось, что Иран целенаправленно истощает дорогостоящие запасы американских зенитных ракет, применяя многочисленные дешёвые дроны-камикадзе Shahed-136. Таким образом Тегеран стремится вынудить США и их союзников тратить средства на продолжение боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

