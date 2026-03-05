Иранский дрон впервые упал в Азербайджане на территории аэропорта

В азербайджанском Нахчыване на территории аэропорта рухнул беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный с территории Ирана. Об этом сообщило издание APA.

Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане. Видео © Telegram / Новости Азербайджана

Инцидент произошёл в азербайджанском эксклаве Нахчыван, который граничит с Ираном и Турцией. Дрон упал на территории аэропорта, но информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства запуска беспилотника и причины его падения устанавливаются. Официальные структуры Азербайджана подробностей пока не предоставили.

Ранее сообщалось, что Иран целенаправленно истощает дорогостоящие запасы американских зенитных ракет, применяя многочисленные дешёвые дроны-камикадзе Shahed-136. Таким образом Тегеран стремится вынудить США и их союзников тратить средства на продолжение боевых действий.