Алиев: Азербайджан не даст использовать свою землю против соседей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территория его страны не будет использована против какого-либо соседнего государства. Об этом он рассказал на экстренном заседании совета безопасности после инцидентов с падением дронов в Нахичевани.

«Неоднократно иранской стороне, особенно после столкновений в прошлом году, заявлялось, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти республики не допустят нарушения этого принципа в будущем, сохраняя многолетнюю практику добрососедства.