Алиев: Азербайджан не даст использовать свою землю против соседей
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территория его страны не будет использована против какого-либо соседнего государства. Об этом он рассказал на экстренном заседании совета безопасности после инцидентов с падением дронов в Нахичевани.
«Неоднократно иранской стороне, особенно после столкновений в прошлом году, заявлялось, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства», — сказал он.
Он подчеркнул, что власти республики не допустят нарушения этого принципа в будущем, сохраняя многолетнюю практику добрососедства.
Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров.
