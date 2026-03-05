Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 16:10

Алиев: Азербайджан не даст использовать свою землю против соседей

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL

Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев/POOL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территория его страны не будет использована против какого-либо соседнего государства. Об этом он рассказал на экстренном заседании совета безопасности после инцидентов с падением дронов в Нахичевани.

«Неоднократно иранской стороне, особенно после столкновений в прошлом году, заявлялось, что территория Азербайджана не будет использована против какого-либо соседнего государства», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти республики не допустят нарушения этого принципа в будущем, сохраняя многолетнюю практику добрососедства.

Алиев заявил о подготовке ответных мер после атаки дрона на аэропорт Нахичевани
Алиев заявил о подготовке ответных мер после атаки дрона на аэропорт Нахичевани

Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar