В результате падения иранского дрона в Азербайджане пострадали два человека

В аэропорту Нахичевани рухнул дрон, предположительно запущенный с территории Ирана. В результате инцидента пострадали два человека, а здание аэропорта получило повреждения. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня утром, 5 марта, в Нахичевани на территории аэропорта рухнул беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный с территории Ирана. Инцидент произошёл в азербайджанском эксклаве, который граничит с Ираном и Турцией.