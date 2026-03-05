Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео

На появившихся в сети кадрах запечатлен момент падения иранского беспилотника на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане. Видео подтверждает факт инцидента: после столкновения аппарата с землёй произошёл взрыв, повредивший кровлю пассажирского терминала.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане. Видео © Telegram / Новости Азербайджана

Экстренные службы пока не подтверждают информацию о жертвах или серьёзном ущербе объекту.

Напомним, в азербайджанском Нахчыване на территории аэропорта рухнул беспилотный летательный аппарат, предположительно запущенный с территории Ирана. Официальные структуры Азербайджана подробностей пока не предоставили.