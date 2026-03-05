Владимир Путин
Баку потребовал от Ирана объяснений после падения дрона в аэропорту Нахичевани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TAJ Photoz

Азербайджан выступил с жёстким требованием к Ирану после атаки беспилотников, в результате которой пострадала инфраструктура аэропорта Нахичевани и были ранены люди. Баку призвал Тегеран как можно быстрее прояснить обстоятельства произошедшего.

«Решительно осуждаем данные атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и получили ранения два гражданских лица», — сказали в МИД Азербайджана.

В Баку считают произошедшее нарушением международных норм. В МИД заявили, что подобные действия усиливают напряжённость в регионе и требуют немедленной реакции со стороны иранских властей.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео
Напомним, что сегодня утром иранский дрон впервые упал в Азербайджане — на территории аэропорта города Нахичевань. В результате пострадали два человека.

