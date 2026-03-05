Владимир Путин
5 марта, 09:55

Иран ударил по Азербайджану тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш»

Модель беспилотника «Араш» на форуме «Армия-2023» в России, 2023 год. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

При ударе по территории Азербайджана вооружённые силы Ирана использовали беспилотники «Араш» — тяжёлые дроны-камикадзе с боевой частью весом 260 килограммов, способные преодолевать до двух тысяч километров. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник.

Один из беспилотников взорвался у школы в селе Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В учебном заведении разбиты стёкла, рухнули перегородки и покрошилась плитка. Предварительно, в момент удара внутри никого не было.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео
Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео

Ранее стало известно о падении иранского дрона в районе аэропорта Нахчывани. Исламская Республика впервые нанесла удар по территории Азербайджана. Известно о двух пострадавших. Баку уже потребовал от Тегерана объяснений.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

