Иран ударил по Азербайджану тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш»
Модель беспилотника «Араш» на форуме «Армия-2023» в России, 2023 год. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
При ударе по территории Азербайджана вооружённые силы Ирана использовали беспилотники «Араш» — тяжёлые дроны-камикадзе с боевой частью весом 260 килограммов, способные преодолевать до двух тысяч километров. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник.
Один из беспилотников взорвался у школы в селе Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В учебном заведении разбиты стёкла, рухнули перегородки и покрошилась плитка. Предварительно, в момент удара внутри никого не было.
Ранее стало известно о падении иранского дрона в районе аэропорта Нахчывани. Исламская Республика впервые нанесла удар по территории Азербайджана. Известно о двух пострадавших. Баку уже потребовал от Тегерана объяснений.
