Иран ударил по Азербайджану тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш»

При ударе по территории Азербайджана вооружённые силы Ирана использовали беспилотники «Араш» — тяжёлые дроны-камикадзе с боевой частью весом 260 килограммов, способные преодолевать до двух тысяч километров. Об этом пишет Mash со ссылкой на источник.

Один из беспилотников взорвался у школы в селе Шекерабад Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В учебном заведении разбиты стёкла, рухнули перегородки и покрошилась плитка. Предварительно, в момент удара внутри никого не было.