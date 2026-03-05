Алиев заявил о подготовке ответных мер после атаки дрона на аэропорт Нахичевани
Обложка © РИА Новости / Пресс-служба президента
Вооружённые силы Азербайджана готовят ответные меры после атаки на аэропорт Нахичевани. Об этом заседании Совета безопасности заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры», — сказал президент Азербайджана.
Он добавил, что вооружённым силам поручено подготовить и реализовать ответные шаги. Кроме того, Алиев потребовал объяснений от иранской стороны. По его словам, Тегеран должен дать разъяснения по поводу произошедшего и принести извинения Азербайджану.
Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахичевани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Алиев уже заявлял, что это не останется без ответа. При этом в Иране заявляют об израильской провокации: Генштаб утверждает, что Тель-Авив хочет посеять рознь между народами двух стран и посеять нестабильность в регионе.
