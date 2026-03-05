Алиев заявил о подготовке ответных мер после атаки дрона на аэропорт Нахичевани

Вооружённые силы Азербайджана готовят ответные меры после атаки на аэропорт Нахичевани. Об этом заседании Совета безопасности заявил президент страны Ильхам Алиев.

Он добавил, что вооружённым силам поручено подготовить и реализовать ответные шаги. Кроме того, Алиев потребовал объяснений от иранской стороны. По его словам, Тегеран должен дать разъяснения по поводу произошедшего и принести извинения Азербайджану.