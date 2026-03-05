Владимир Путин
5 марта, 12:39

Алиев назвал терактом атаку дронов по Нахичевани и пообещал ответ

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом атаку беспилотников по объектам в Нахичеванской Автономной Республике, совершённую, по версии Баку, с территории Ирана. Он потребовал привлечь виновных к ответственности и поручил вооружённым силам подготовить ответные меры.

«Территория Нахичеванской Автономной Республики была обстреляна иранским государством с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целями обстрела были гражданские объекты. Нахичеванский международный аэропорт, его здание терминала, школа и другие направления подверглись подлому обстрелу со стороны Ирана», — заявил Алиев.

Он подчеркнул, что иранские официальные лица должны дать объяснения, принести извинения, а виновные — понести уголовное наказание.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки. По данным ведомства, 5 марта с территории Ирана двумя беспилотниками, оснащёнными взрывающимися боевыми частями, были атакованы объекты гражданской инфраструктуры Нахичевани.

Сам Иран заявил, что уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, и опроверг причастность к запущенному по Азербайджану дрону. Напомним, что сегодня стало известно о падении дрона в районе аэропорта Нахичевани. В результате инцидента пострадали два человека. После этого Баку потребовал от Тегерана объяснений. Известно, что Азербайджан был атакован БПЛА «Араш», способным преодолевать до двух тысяч километров.

Дарья Денисова
