Иран опроверг причастность к запущенному по Азербайджану дрону

Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. Соответствующее заявление распространили иранские военные.

«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», — рассказали в Генштабе ВС Ирана.