5 марта, 11:48

Иран опроверг причастность к запущенному по Азербайджану дрону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. Соответствующее заявление распространили иранские военные.

«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», — рассказали в Генштабе ВС Ирана.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео

Напомним, что сегодня стало известно о падении дрона в районе аэропорта Нахчывани. В результате инцидента пострадали два человека. После этого Баку потребовал от Тегерана объяснений. Известно, что Азербайджан был атакован БПЛА «Араш», способным преодолевать до двух тысяч километров.

