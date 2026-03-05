Иран опроверг причастность к запущенному по Азербайджану дрону
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. Соответствующее заявление распространили иранские военные.
«Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», — рассказали в Генштабе ВС Ирана.
Напомним, что сегодня стало известно о падении дрона в районе аэропорта Нахчывани. В результате инцидента пострадали два человека. После этого Баку потребовал от Тегерана объяснений. Известно, что Азербайджан был атакован БПЛА «Араш», способным преодолевать до двух тысяч километров.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.