Алиев заявил о приведении ВС Азербайджана в боевую готовность после падения БПЛА

Вооружённые силы Азербайджана приведены в боевую готовность после удара, предположительно, иранских БПЛА. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности закавказской республики.

«Министерство обороны, государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», — сказал глава государства.

По словам азербайджанского лидера, он уже дал «соответствующие указания» по дальнейшим действиям на границе с Ираном.