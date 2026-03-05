Алиев заявил о приведении ВС Азербайджана в боевую готовность после падения БПЛА
Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic
Вооружённые силы Азербайджана приведены в боевую готовность после удара, предположительно, иранских БПЛА. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности закавказской республики.
«Министерство обороны, государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», — сказал глава государства.
По словам азербайджанского лидера, он уже дал «соответствующие указания» по дальнейшим действиям на границе с Ираном.
Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахчывани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что это не останется без ответа. При этом в Иране заявляют об израильской провокации: Генштаб утверждает, что Тель-Авив хочет посеять рознь между народами двух стран и посеять нестабильность в регионе.
