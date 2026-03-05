Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:30

Алиев заявил о приведении ВС Азербайджана в боевую готовность после падения БПЛА

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Вооружённые силы Азербайджана приведены в боевую готовность после удара, предположительно, иранских БПЛА. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности закавказской республики.

«Министерство обороны, государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», — сказал глава государства.

По словам азербайджанского лидера, он уже дал «соответствующие указания» по дальнейшим действиям на границе с Ираном.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео
Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео

Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахчывани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что это не останется без ответа. При этом в Иране заявляют об израильской провокации: Генштаб утверждает, что Тель-Авив хочет посеять рознь между народами двух стран и посеять нестабильность в регионе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar