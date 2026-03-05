Генштаб Ирана обвинил Израиль в операции под «ложным флагом» в Азербайджане
Генштаб Ирана обвинил Израиль в операции под «ложным флагом» после атаки на Азербайджан. В Вооружённых силах Исламской Республики официально отвергли причастность к инциденту, заявив, что Тель-Авив рассчитывал спровоцировать обвинения против Тегерана, эскалацию напряжённости на Кавказе и посеять рознь между исламскими народами. Подчёркивается, что государство уважает территориальную целостность соседей, особенно «братских мусульманских» стран.
«Это делается для того, чтобы испортить отношения между исламскими странами», — говорится в заявлении.
Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахчывани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что это не останется без ответа.
