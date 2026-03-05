Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 13:24

Генштаб Ирана обвинил Израиль в операции под «ложным флагом» в Азербайджане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Генштаб Ирана обвинил Израиль в операции под «ложным флагом» после атаки на Азербайджан. В Вооружённых силах Исламской Республики официально отвергли причастность к инциденту, заявив, что Тель-Авив рассчитывал спровоцировать обвинения против Тегерана, эскалацию напряжённости на Кавказе и посеять рознь между исламскими народами. Подчёркивается, что государство уважает территориальную целостность соседей, особенно «братских мусульманских» стран.

«Это делается для того, чтобы испортить отношения между исламскими странами», — говорится в заявлении.

Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео
Момент падения и взрыва иранского дрона в Азербайджане попал на видео

Напомним, 5 марта стало известно о падении дрона в районе аэропорта азербайджанской Нахчывани. Известно о двух пострадавших. После атаки Баку потребовал от Тегерана объяснений. СМИ узнали, что удар был нанесён тяжёлыми дронами-камикадзе «Араш», способными преодолевать до двух тысяч километров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что это не останется без ответа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar