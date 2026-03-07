Главарь киевского режима Владимир Зеленский ради сохранения американской поддержки готов идти на любые, даже самые эксцентричные шаги. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник.

Дипломат считает, что лидер киевского режима сильно обеспокоен снижением интереса Вашингтона к конфликту на Украине. Фокус внимания мировой общественности сместился на Ближний Восток, что ставит нынешние власти в Киеве в крайне уязвимое положение.

«На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел Дональд Трамп», — заявил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что Украина по факту является «страной-содержанкой», а продолжение боевых действий напрямую увязано с готовностью западных партнёров оплачивать эти расходы. Любое промедление в получении помощи воспринимается украинским руководством как критическая проблема. Теперь украинскому лидеру предстоит искать новые способы удержать главу США в поле своей повестки.

Ранее журналист Карлсон заявил, что режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов. В своём подкасте он заявил, что бывший комик Владимир Зеленский и его сообщники оказывают поддержку самым настоящим нацистам.