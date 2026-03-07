Владимир Путин
7 марта, 02:40

Журналист Карлсон заявил, что режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский журналист Такер Карлсон в очередной раз подверг резкой критике киевский режим. В своём подкасте он заявил, что бывший комик Владимир Зеленский и его сообщники оказывают поддержку самым настоящим нацистам.

«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — высказался журналист.

Ранее Такер Карлсон назвал действия США против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», подчеркнув, что она проводится исключительно в интересах Израиля. Журналист отметил, что военные действия США не связаны с национальной безопасностью, экономикой или угрозой оружия массового поражения. В ответ на его высказывания президент Америки Дональд Трамп охарактеризовал Карлсона как «недостаточно умного».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

