Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил презиленду Владимиру Путину о результатах масштабной экспертной работы. Ведомство установило точный размер вреда, который был нанесен региону в результате действий киевского режима.

По словам руководителя ведомства, общая сумма ущерба достигла 580 миллиардов рублей. Специалисты проводили судебные экспертизы, чтобы зафиксировать характер и масштаб разрушений.

Эта работа направлена на детальную фиксацию всех последствий, вызванных преступными действиями киевского режима. Собранные данные лягут в основу дальнейших юридических процедур.