7 марта, 17:15

Бастрыкин назвал сумму ущерба Донбассу от действий Киева

ДНР. Марьинка. Вид на жилой дом, разрушенный в результате обстрелов со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил презиленду Владимиру Путину о результатах масштабной экспертной работы. Ведомство установило точный размер вреда, который был нанесен региону в результате действий киевского режима.

По словам руководителя ведомства, общая сумма ущерба достигла 580 миллиардов рублей. Специалисты проводили судебные экспертизы, чтобы зафиксировать характер и масштаб разрушений.

Эта работа направлена на детальную фиксацию всех последствий, вызванных преступными действиями киевского режима. Собранные данные лягут в основу дальнейших юридических процедур.

Бастрыкин: 71 украинский боевик приговорён к пожизненному за убийства в Донбассе
Ранее в Крыму заявили, что Украина не стала оспаривать иски о блокаде полуострова на 14 триллионов рублей. В 2024 году суд полностью удовлетворил исковые требования властей региона по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Позже суд также удовлетворил два иска к Украине о водной блокаде республики.

