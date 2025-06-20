Украина не стала оспаривать иски о блокаде Крыма на 14 триллионов рублей

Украина не стала оспаривать иск о водной и энергетической блокаде полуострова. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

«Проведён колоссальный объём работы. Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено», — приводит слова Константинова РИА «Новости».

Глава крымского парламента добавил, что работа ещё не завершена и готовятся новые иски.

Так, Константинов отметил, что власти Крыма намерены потребовать от Украины компенсации за блокаду после завершения спецоперации Нанесённый ущерб оценивается в 14 триллионов рублей.