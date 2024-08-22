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22 августа, 13:55

Суд в Крыму удовлетворил два иска к Украине о водной блокаде республики

Арбитражный суд Республики Крым рассмотрел и удовлетворил первые два иска от крымских предприятий, касающихся взыскания ущерба с Украины в связи с водной блокадой полуострова. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Согласно данным, 22 августа было принято два решения по делам о водной блокаде: одно касалось ООО «Чернышевское 22» на сумму 86,6 млн рублей, а другое — ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» на сумму 93,7 млн рублей. Суд удовлетворил оба иска полностью.

В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей
В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей

А ранее Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. О том, как инстанция хочет получить выплаты, неизвестно, но Херсонская область по примеру Крыма тоже решила судиться с киевскими властями за причинённый ущерб.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Александра Мышляева
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