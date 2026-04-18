Бывшему защитнику «Шинника» ампутировали ногу из-за рака

Бывший защитник ярославского «Шинника» Бен Загре перенёс тяжёлую операцию по ампутации ноги после того, как врачи подтвердили рак в начальной стадии — хотя предыдущие анализы не выявили отклонений. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

В апреле 2025 года Загре диагностировали рак. Он перенёс операцию по удалению опухоли на ноге, биопсия не показала отклонений, и футболист готовился вернуться к тренировкам к новому сезону Первой лиги. Но в другой российской клинике усомнились в анализах, а после прилёта на родину врачи подтвердили начальную стадию рака. Спортсмен планирует лечиться в Германии или Израиле.

В сезоне-2024/25 Загре провёл за «Шинник» 27 матчей, забил три гола и стал лучшим игроком команды. После его госпитализации ярославцы проиграли пять из шести встреч, пропустив 15 мячей.

