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Регион
12 июня, 10:57

У лучшего футболиста ярославского клуба выявили рак

Metaratings: У футболиста «Шинника» Бена Загре обнаружили рак

Футболист Бен Загре. Обложка © shinnik.com

Футболист Бен Загре. Обложка © shinnik.com

Медицинские обследования выявили наличие рака у защитника ярославского клуба «Шинник» Бэна Загре. Сейчас решается вопрос его дальнейшего лечения. Наиболее вероятные варианты — Германия и Израиль, известные своими успехами в онкологии. Об этом сообщает Metaratings.

История болезни Загре развивалась постепенно. После операции по удалению доброкачественной опухоли ноги, проведённой в Ярославле, первоначальные анализы не показали никаких серьёзных отклонений. Но повторное обследование в другой клинике выявило подозрительные изменения. Уже в Буркина-Фасо врачами было подтверждено худшее предположение — раковое заболевание.

Игровой контракт 26-летнего футболиста с клубом «Шинник» заканчивается 30 июня текущего года. Несмотря на серьёзность диагноза, игрок успел проявить себя ярко в прошлом сезоне, сыграв 27 матчей и забив три гола. В сезоне-2024/2025 Загре был признан лучшим игроком клуба.

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Полина Никифорова
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