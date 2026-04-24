«Краснодар» обыграл «Спартак» и поднялся на первое место в РПЛ

Футбольная команда «Краснодара» победила московский «Спартак» в игре 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в Москве и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 38-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару Кристофера Мартинса. Однако «Краснодар» сумел переломить ход встречи. На первой добавленной минуте к первому тайму Эдуард Сперцян реализовал пенальти. А на 85-й минуте Жубал забил победный гол.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 57 очков и поднялся на первую строчку турнирной таблицы. Команда опережает на одно очко петербургский «Зенит», который в параллельной встрече на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» (0:0). «Спартак» остался с 45 баллами на пятой позиции.

В следующем туре, который состоится 26 апреля, «Краснодар» на своём поле примет махачкалинское «Динамо». «Зенит» дома сыграет с грозненским «Ахматом», а «Спартак» отправится в гости к «Пари НН».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу судей во время игры петербургского «Зенита» с московским «Локомотивом» в рамках 26-го тура РПЛ. Он назвал беспределом решение назначить пенальти в ворота петербургской команды. Напомним, «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» в гостевом матче. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась ничьей — 0:0. «Зенит» нанес 12 ударов по воротам, но лишь один достиг цели. Соперник пробил 13 раз, пять из них — в створ. Основное время матча не принесло ярких моментов, а ключевые события развернулись в добавленные минуты.