Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 19:38

«Ак Барс» забросил пять шайб и повёл в полуфинальной серии КХЛ с «Металлургом»

Обложка © ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» повёл в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. В Магнитогорске гости разобрали «Металлург» — 5:2. В составе победителей дубль оформил Александр Хмелевски, по разу отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк и Нэйтан Тодд. Хозяева ответили голами Люка Джонсона и Александра Петунина.

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Ак Барса». Вторая игра пройдёт 27 апреля снова в Магнитогорске.

Напомним, первый полуфинал закончился с таким же счётом — «Авангард» на выезде победил «Локомотив».

Форварду «Салавата Юлаева» Кузнецову диагностировали двустороннюю пневмонию

Ранее Life.ru рассказывал, что Леонид Тамбиев станет главным тренером московского «Динамо» в сезоне-2026/27 КХЛ. Решение принято после неудачного выступления команды в текущем розыгрыше. В регулярном чемпионате коллектив занял седьмое место в Западной конференции. В плей-офф москвичи выбыли уже в первом раунде, уступив минскому «Динамо».

Артём Гапоненко
