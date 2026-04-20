Форварду «Салавата Юлаева» Кузнецову диагностировали двустороннюю пневмонию

Нападающему «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову после матча плей-офф КХЛ диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сам хоккеист рассказал в шоу Григория Панина.

«Сделали КТ легких, потом доктор возвращается и говорит: У тебя двусторонняя пневмония», — сообщил Кузнецов.

Хоккеист получил травму в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» после силового приёма Александра Полунина. Он покинул лёд в первом периоде и был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Однако в ходе обследования врачи выявили воспаление лёгких. Сам игрок отметил, что не ожидал такого диагноза.

Евгений Кузнецов — двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. В текущем сезоне он выступал за «Салават Юлаев». Уфимцы вылетели из Кубка Гагарина на стадии четвертьфинала, уступив «Локомотиву» в четырёх матчах.

