Стали известны пары полуфиналистов Кубка Гагарина

Определились все полуфиналисты плей-офф КХЛ. Последним в четверку сильнейших пробился магнитогорский «Металлург», одолев нижегородское «Торпедо» в пяти играх.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Локомотив» (Ярославль) против «Авангарда» (Омск) «Металлург» (Магнитогорск) против «Ак Барса» (Казань)

Серии матчей до четырех побед начнутся: В паре «Локомотив» — «Авангард»: 24, 26, 28, 30 апреля, а также 2, 4 и 6 мая при необходимости.

В паре «Металлург» — «Ак Барс»: 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 и 7 мая.

Напомним, что действующим чемпионом КХЛ является ярославский «Локомотив», победивший в прошлом финале челябинский «Трактор». В текущем сезоне регулярный чемпионат выиграл магнитогорский «Металлург».

