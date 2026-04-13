13 апреля, 12:13

Болельщик «Авангарда» умер после обморока у касс «ЦСКА Арены» в Москве

Алексей Зуев. Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск

Хоккейный матч между «Авангардом» и ЦСКА в Москве был омрачён смертью одного из болельщиков. Алексей Зуев собирался увидеть встречу своей любимой команды из Омска с московским ФК, но внезапно мужчина потерял сознание прямо на входе к ледовой арене. Информация появилась в соцсети «Авангарда».

«Вчера перед матчем одному из наших болельщиков Алексею Зуеву стало плохо в кассах «ЦСКА Арены». Его срочно госпитализировали, врачи боролись за жизнь Алексея, но, к сожалению, спасти его не удалось», — говорится в тексте.

Диагноз скончавшегося не разглашается. «Авангард» принёс искренние соболезнования родным, близким и соратникам болельщика.

Ранее в Омске «Авангард» уверенно переиграл московский ЦСКА в первом четвертьфинале Кубка Гагарина — 3:0. Дублем отметился Константин Окулов (12-я, 60-я минуты), ещё один гол на счету Майкла Маклауда (35). В первом периоде травму получил защитник хозяев Семён Чистяков — после столкновения с нападающим армейцев Климом Костиным он не смог продолжить игру и покинул лёд. Затем «Авангард» в гостях обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2.

