Игрока «Салавата Юлаева» унесли на носилках во время матча с «Локомотивом»

Третий матч серии четверти финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» омрачился жуткой травмой в Уфе. На 13-й минуте первого периода нападающий уфимской команды Евгений Кузнецов попал под силовой приём ярославца Александра Полунина.

Игрока «Салавата Юлаева» Кузнецова унесли на носилках после силового приёма. Видео © Telegram / КХЛ

Эпизод произошёл на синей линии. Полунин впечатал форварда прямо в борт, после чего тот рухнул на лёд и не смог подняться. К месту столкновения срочно выбежали врачи уфимской команды.

Медики зафиксировали Кузнецову шею специальным воротником, погрузили на носилки и под аплодисменты трибун унесли в раздевалку. «Локомотив» к тому моменту вёл в счёте 1:0.

Голкипер «Салавата» Девин Броссо тут же попытался наброситься на обидчика, чтобы за него заступиться, но судьи разняли хоккеистов. Полунин удаления за этот приём не получил.

Ранее Life.ru писал, что «Металлург» и «Ак Барс» стартовали с побед в четвертьфинале Кубка Гагарина. «Металлург» на домашнем льду при семи тысячах зрителей перестрелял нижегородское «Торпедо» — 4:3. У хозяев забивали Даниил Вовченко, Владимир Ткачёв, Данила Паливко и Никита Михайлис. У гостей дважды отличился Владислав Фирстов, ещё один гол на счету Василия Атанасова. Следующий матч пройдёт снова в Магнитогорске 11 апреля.