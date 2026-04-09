«Металлург» и «Ак Барс» стартовали с побед в четвертьфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс» выиграли первые матчи в четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина и повели в своих сериях со счётом 1-0.

«Металлург» на домашнем льду при семи тысячах зрителей перестрелял нижегородское «Торпедо» — 4:3. У хозяев забивали Даниил Вовченко, Владимир Ткачёв, Данила Паливко и Никита Михайлис. У гостей дважды отличился Владислав Фирстов, ещё один гол на счету Василия Атанасова. Следующий матч пройдёт снова в Магнитогорске 11 апреля.

Казанцы тем временем увезли победу из Минска. «Ак Барс» на глазах у 15 тысяч белорусских болельщиков выиграл 2:1 у местного «Динамо». Героем вечера стал Алексей Пустозеров — оформил дубль на 26-й и 58-й минутах (в пустые ворота). Единственный гол хозяев за минуту до сирены забросил Вадим Мороз. Вторая игра серии состоится 11 апреля и вновь пройдёт в Минске.

Днём ранее «Авангард» и «Локомотив» также стартовали с побед в четвертьфинале плей-офф КХЛ. В Омске «Авангард» уверенно переиграл московский ЦСКА — 3:0. В Ярославле «Локомотив» минимально обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 1:0.