Леонид Тамбиев возглавит московское «Динамо» в следующем сезоне КХЛ

Леонид Тамбиев станет главным тренером московского «Динамо» в сезоне-2026/27 КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение принято после неудачного выступления команды в текущем розыгрыше. В регулярном чемпионате коллектив занял седьмое место в Западной конференции. В плей-офф москвичи выбыли уже в первом раунде, уступив минскому «Динамо» со счётом 0:4 в серии. Этот результат стал одним из самых обсуждаемых среди болельщиков.

По ходу прошлого сезона пост главного тренера занимал Вячеслав Козлов, который сменил Алексея Кудашова. Теперь клуб делает ставку на нового специалиста. Перед Тамбиевым будет стоять задача улучшить результаты и вернуть команду в число претендентов на высокие места.

Тамбиев имеет большой опыт наставника: он долгое время работал в ВХЛ, возглавлял сборные разных возрастов, в КХЛ с 2021 по 2025 годы тренировал «Адмирал», а сезон 2025/2026 завершил в качестве помощника главного тренера в СКА.

Таким образом не подтвердились инсайды журналистов, которые заявляли, что «Динамо» возглавит бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось, что нападающему «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову после матча плей-офф КХЛ диагностировали двустороннюю пневмонию. Он получил травму в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» после силового приёма и был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение, но врачи выявили воспаление лёгких. Сам игрок не ожидал такого диагноза.