Экс-тренер «Динамо» Кудашов признался, что узнал об увольнении от помощника Козлова

Алексей Кудашов, ранее возглавлявший московское «Динамо», сообщил, что о своём отстранении от должности главного тренера узнал от Вячеслава Козлова, работавшего его ассистентом. Как утверждает Кудашов, Козлов связался с ним сразу после того, как ему предложили занять освободившееся место.

«Узнал от Вячеслава Козлова. Моя должность была предложена ему, он позвонил мне и сообщил об этом в воскресенье вечером, а утром в понедельник в офисе я подписал расторжение контракта. Отмечу, на тот момент в турнирной таблице по потерянным очкам команда находилась на третьем месте», — пояснил экс-тренер «Динамо» в беседе с «Чемпионатом».

По его словам, он замечал некие закулисные действия. Кудашов дополнил, что за время работы в «Динамо» свыкся с тем, что не всегда устраивал руководство клуба. По его словам, он выработал для себя способ противостоять этому: честно и максимально ответственно выполнять рабочие обязанности.

Напомним, об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» официально было объявлено 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас назначен Вячеслав Козлов. Экс-тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов пояснил, что отставка Кудашова стала неожиданностью для всех, так как он неплохо работал.