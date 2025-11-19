Андрей Назаров отреагировал на череду тренерских отставок в КХЛ

Тренер Андрей Назаров прокомментировал недавнюю волну увольнений главных тренеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подчеркнув, что это неизбежная часть хоккейной индустрии. Слова тренера приводит «Чемпионат».

«Мы видим, что КХЛ активно развивается, проходных матчей в лиге не осталось. Все игры напряжённые, много заброшенных шайб, хоккей меняется и прогрессирует. Даже у заведомых фаворитов дела идут непросто: сейчас каждый может обыграть каждого, общий уровень выравнивается, а борьба за плей-офф усиливается. Радуют и качественный телепоказ встреч, а также большая посещаемость на стадионах», — пояснил Назаров.

Популярность хоккея растёт, и работа тренером становится всё более желанной и престижной. Однако, далеко не каждый способен справиться с колоссальным давлением и ответственностью, дополнил собеседник издания. Смена тренеров – обыденное явление, такое же, как переходы игроков между командами. Порой происходят забавные ситуации, напоминающие анекдот про просьбу об увольнении с сохранением зарплаты.

Напомним, об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» официально было объявлено 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера сейчас назначен Вячеслав Козлов. Экс-тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов пояснил, что отставка Кудашова стала неожиданностью для всех, так как он неплохо работал.