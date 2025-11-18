Экс-тренер ХК «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на отставку Алексея Кудашова

Отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» стала неожиданностью для всех, заявил в беседе с «Чемпионатом» заслуженный тренер России, экс-наставник команды Владимир Крикунов. По его словам, Кудашов работал неплохо, однако от бело-голубых ждали Кубка Гагарина, завоевать который не удалось.

«Другого результата для команды такого уровня быть не может. Посмотрим, где теперь окажется Кудашов, он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты...» — отметил Крикунов.

Напомним, об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо» официально было объявлено 17 ноября. С 2021 года специалист провёл с командой 321 матч и успел завоевать Кубок Мэра Москвы (2021), Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

Примечательно, что одноимённый футбольный клуб накануне также лишился наставника. Ранее главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объявил об отставке. Он сообщил о решении покинуть клуб, чтобы всецело сосредоточиться на работе со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо» назначен Ролан Гусев.