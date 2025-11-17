Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объявил об отставке. В своём обращении, опубликованном на сайте РФС, он сообщил о решении покинуть клуб, чтобы всецело сосредоточиться на работе со сборной России.

Карпин охарактеризовал своё решение как взвешенное и продуманное. Он выразил признательность руководству, футболистам, сотрудникам и болельщикам бело-голубых, отметив, что этот этап был для него очень важным. Наставник пожелал команде успехов, подчеркнув, что у клуба есть все необходимые ресурсы для будущих побед.

Своим единственным приоритетом Карпин назвал результаты национальной сборной, подготовку к отдельным матчам и к возвращению команды на международный уровень. Для этого предстоит большая работа, отметил он.

Карпину 56 лет. Ранее он работал в «Спартаке», «Ростове» испанской «Мальорке», «Торпедо» из Армавира. С 2021 года занимает пост главного тренера сборной России.

«Динамо» после 15 туров занимает только десятое место в турнирной таблице. В своём последнем матче бело-голубые проиграли дома «Акрону» 1:2. 23 ноября москвичи примут на своём поле одноклубников из Махачкалы.

Ранее сборная России потерпела первое поражение при Карпине. Таким образом прервалась 22-матчевая беспроигрышная серия.