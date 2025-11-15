Россия и США
15 ноября, 08:59

Губерниев раскритиковал заявление Карпина об алкоголе для спортсменов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с резкой критикой в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина, допустившего умеренное употребление алкоголя спортсменами. Свою позицию журналист озвучил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Я считаю, что Карпин глубоко не прав. Спортсмены должны быть примером для всех нас, особенно для подрастающего поколения. Это очень странное признание главного тренера», — отметил Губерниев.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько алкоголя допустимо игрокам национальной команды. Он заявил, что умеренное употребление алкоголя футболистам разрешено, а вот злоупотребление — под строжайшим запретом.

