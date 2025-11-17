Карпин назвал решение об уходе из «Динамо» непростым

Валерий Карпин признался, что решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» далось ему нелегко. Об этом он заявил в официальном комментарии, распространённом пресс-службой футбольного клуба.

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что сборная России остаётся его приоритетом, о чём было известно с самого начала сотрудничества с клубом. Карпин поблагодарил руководство, игроков и болельщиков «бело-голубых» за поддержку.

Под его руководством команда провела 15 туров в РПЛ, набрав 17 очков и заняв 10-е место в турнирной таблице. Теперь тренер полностью сосредоточится на работе со сборной России, которую возглавляет с 2021 года.