17 ноября, 18:38

Карпин назвал решение об уходе из «Динамо» непростым

Обложка © ТАСС / Золин Константин

Валерий Карпин признался, что решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо» далось ему нелегко. Об этом он заявил в официальном комментарии, распространённом пресс-службой футбольного клуба.

«Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжёлый выбор. Проанализировав всё, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в «Динамо», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что сборная России остаётся его приоритетом, о чём было известно с самого начала сотрудничества с клубом. Карпин поблагодарил руководство, игроков и болельщиков «бело-голубых» за поддержку.

Под его руководством команда провела 15 туров в РПЛ, набрав 17 очков и заняв 10-е место в турнирной таблице. Теперь тренер полностью сосредоточится на работе со сборной России, которую возглавляет с 2021 года.

«Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Кубка России
Напомним, Карпин заявил об отставке и охарактеризовал решение об отставке как взвешенное, выразил благодарность клубу и пожелал команде успехов. Московский футбольный клуб «Динамо» назначил Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Гусев, ранее входивший в тренерский штаб команды, приступил к исполнению обязанностей сразу после официального объявления о кадровых изменениях.

