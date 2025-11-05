Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 20:12

«Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Кубка России

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от московского «Динамо» в первом матче «пути РПЛ» четвертьфинала Кубка России. Встреча на стадионе в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

Голы у победителей забили Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, а единственный мяч у «Зенита» на счету Педро. Для Сергеева этот гол стал 23-м в Кубке России, что позволило ему приблизиться к рекорду Олега Веретенникова (24 гола). Ответный матч состоится 27 ноября в Москве.

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму
Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму

Ранее Life.ru писал, что петербургский «Зенит» на своём поле со счётом 2:0 одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Москвичи проиграли впервые в текущем сезоне РПЛ, прервав свою 19-матчевую беспроигрышную серию.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar