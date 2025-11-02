Россия и США
1 ноября, 22:19

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму

Обложка © Х / Real Sociedad Fútbol

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил очередную травму в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из-за полученного повреждения. Футболист вышел на замену на 41-й минуте, но уже на 82-й минуте сам был заменён. Его команда в итоге одержала победу со счётом 3:2.

Полученная травма вызывает особое беспокойство в свете предстоящих матчей сборной России. Ранее Захарян был включён в расширенный состав национальной команды на товарищеские игры против сборных Перу и Чили, которые должны пройти 12 и 15 ноября соответственно.

Ранее сообщалось, что молодой игрок «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство с британского на российское. До этого он был вызван в сборную Англии до 16 лет. Позже отец игрока опроверг эту информацию.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

