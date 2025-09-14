Захарян сыграл впервые за полгода, выйдя на замену в матче с Реалом

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену в составе «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». 22-летний футболист появился на поле на 66-й минуте при счёте 1:2, но не отметился результативными действиями.

Это первый выход Захаряна в официальном матче после 23 февраля, когда он играл против «Леганеса». В прошлом сезоне россиянин из-за череды травм провёл лишь четыре матча. Ранее появлялась информация о том, что Захарян вновь имеет проблемы со здоровьем. Тем не менее, позже пресс-служба баскского клуба опровергла эти сведения.

Несмотря на удаление игрока «Реала» Дина Хёйсена на 32-й минуте, «Реал Сосьедад» не смог реализовать численное преимущество и уступил 1:2. У хозяев забил Микель Оярсабаль с пенальти (56-я минута), у гостей отличились Килиан Мбаппе (12-я минута) и Арда Гюлер (44-я минута).