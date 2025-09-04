Матвея Сафонова и украинца Забарного включили в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов был включён в официальную заявку французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» для участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Данную информацию передаёт пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом туре группового этапа, который состоится 17 сентября, действующий победитель турнира ПСЖ примет на своём поле итальянскую «Аталанту». Наряду с Сафоновым в заявку парижского клуба был включён новичок команды — украинский защитник Илья Забарный.

Другие российские футболисты тоже были заявлены своими клубами для участия в турнире. «Монако» включил в заявку полузащитника Александра Головина, норвежский «Будё-Глимт» заявил вратаря Никиту Хайкина, а казахстанский «Кайрат» — защитника Егора Сорокина.