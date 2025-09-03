Мессенджер MAX
3 сентября, 19:15

ПСЖ не указал вратаря Матвея Сафонова в списке вызванных в сборную игроков

Российский вратарь Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / AP

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обнародовал список футболистов, отправившихся в сентябрьскую паузу для выступлений за национальные команды, однако не включил в него российского вратаря Матвея Сафонова. Соответствующая информация размещена в официальном аккаунте клуба в социальной сети X.

При этом в коммуникации ПСЖ отдельно упомянуты другие игроки, включая украинского защитника Илью Забарного. Всего в списке фигурируют 16 футболистов, представляющих сборные Франции, Португалии, Грузии, Украины, Марокко, Бразилии, Южной Кореи, Эквадора и юношескую команду Франции.

Украинец из ПСЖ раскрыл правду о разговорах с Сафоновым
Украинец из ПСЖ раскрыл правду о разговорах с Сафоновым

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова также отметила карьерные проблемы Матвея Сафонова, которые начались с приходом в команду украинца Ильи Забарного. По её словам, это происходит из-за массовой украинизации, искусственно внедреяемой во всех сферах жизни.

