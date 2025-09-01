Украинец из ПСЖ раскрыл правду о разговорах с Сафоновым
Украинский защитник Забарный заявил, что не поддерживает отношений с Сафоновым
Матвей Сафонов, Илья Забарный. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © Wikipedia / AFC Bournemouth
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный впервые прокомментировал отношения с российским вратарём команды Матвеем Сафоновым. Игрок подчеркнул, что не поддерживает никаких личных отношений с российским одноклубником, но взаимодействует с ним на профессиональном уровне во время тренировок для выполнения обязательств перед клубом.
Украинский футболист в интервью Football 360 также заявил, что поддерживает полную изоляцию российского футбола от международного сообщества.
Напомним, что летом 2025 года ПСЖ приобрёл 22-летнего украинского защитника у «Борнмута» за 63 миллиона евро. Сафонов перешёл в парижский клуб ранее из «Краснодара» и стал первым российским игроком в истории ПСЖ.