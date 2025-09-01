Украинец из ПСЖ раскрыл правду о разговорах с Сафоновым

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный впервые прокомментировал отношения с российским вратарём команды Матвеем Сафоновым. Игрок подчеркнул, что не поддерживает никаких личных отношений с российским одноклубником, но взаимодействует с ним на профессиональном уровне во время тренировок для выполнения обязательств перед клубом.