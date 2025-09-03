«Мир устал от повальной украинизации»: Захарова объяснила проблемы Сафонова в ПСЖ
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Массовая украинизация, искусственно внедреяемая во всех сферах жизни, уже всех утомила. Она замедляет развитие спорта, культуры и любого сотрудничества. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, рассуждая о карьерных проблемах голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, которые начались с приходом в команду украинца Ильи Забарного.
«Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедрённой», — подчеркнула дипломат.
Она указала, что тема Украины уже надоела всему мировому сообществу. К тому же Киев больше не может даже в их глазах выглядеть хорошим из-за своего лицемерия. Даже Европа обомлела, когда увидела у себя тех самых украинских беженцев, которых она взрастила.
Карьера Сафонова в ПСЖ могла пойти в гору, ведь в команде предпочли избавиться от Джанлуиджи Доннаруммы, который был основным вратарём. Однако тучи сгустились, когда клуб объявил о переходе украинца Забарного. В итоге появились слухи о том, что Сафонов покинет стан «Пари Сен-Жермен», толком так и не поиграв в основном составе. Сам же украинец говорит, что ему приходится взаимодействовать с россиянином на тренировках, но он поддерживает полную изоляцию спортсменов из РФ от международного спорта.