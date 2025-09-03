Массовая украинизация, искусственно внедреяемая во всех сферах жизни, уже всех утомила. Она замедляет развитие спорта, культуры и любого сотрудничества. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, рассуждая о карьерных проблемах голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, которые начались с приходом в команду украинца Ильи Забарного.

«Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедрённой», — подчеркнула дипломат.