Купивший украинца ПСЖ согласился отпустить российского голкипера Сафонова

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) согласовал трансфер российского голкипера Матвея Сафонова в другую команду. Об этом сообщили на портале Transfer Feed, однако подробности сделки пока остаются в секрете.

В сообщении подчёркивается, что трансфер был успешно завершён, и предложение устроило все заинтересованные стороны.