Александр Головин забил два гола за «Монако» в матче с «Нантом»
Обложка © X / AS Monaco EN
Российский полузащитник Александр Головин забил два мяча в составе «Монако» в выездном матче 10-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Футболист вышел на поле на 69-й минуте.
Победный гол был забит Головиным спустя шесть минут после выхода на замену. Второй мяч футболист отправил в ворота соперника на четвёртой добавленной минуте второго тайма, установив окончательный счёт 5:3 в пользу «Монако».
В последний раз Головин отмечался голом за «Монако» 25 января в домашнем матче против «Ренна». После этого он провёл 11 матчей без результативных действий, пропустив часть игр из-за травм. В текущем сезоне он принял участие в шести встречах. По итогам матча «Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. «Нант» расположился на 15-й строчке с 9 очками.
