Появилось видео неудавшегося похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового

Появились кадры, на которых видно попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на улице Вязовой. По предварительным данным, к спортсмену подбежали двое неизвестных и попытались силой посадить его в автомобиль. Видео публикует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» .

Мостовой стоял рядом с Geländewagen, когда злоумышленники из черного минивэна попытались насильно увезти его. Спортсмену удалось отбиться и скрыться с места происшествия. По предварительным данным, ему помог хоккеист Александр Гракун. После инцидента футболист обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили номера машины похитителей и личность водителя.