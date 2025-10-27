Появилось видео неудавшегося похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового
Футболист «Зенита» Андрей Мостовой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrey.mostovoy17
Появились кадры, на которых видно попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на улице Вязовой. По предварительным данным, к спортсмену подбежали двое неизвестных и попытались силой посадить его в автомобиль. Видео публикует Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
Мостовой стоял рядом с Geländewagen, когда злоумышленники из черного минивэна попытались насильно увезти его. Спортсмену удалось отбиться и скрыться с места происшествия. По предварительным данным, ему помог хоккеист Александр Гракун. После инцидента футболист обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили номера машины похитителей и личность водителя.
Напомним, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные, пытаясь похитить его на улице. Спортсмену удалось отбиться при помощи прохожего. Позднее следствие установило личности злоумышленников: ими оказались четверо студентов Морской академии в Петербурге, действовавшие по заказу таинственного работодателя из Telegram под псевдонимом «Сатанист».
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.