Появилось видео с места похищения футболиста «Зенита» Мостового

В Санкт-Петербурге задержаны четверо мужчин, подозреваемых в похищении футболиста «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Виталия Макарова Сергея Селегеня. Видео с места происшествия публикует Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Место похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Видео © Telegram / Следком

«Благодаря слаженной работе следователей СК России, оперативных сотрудников ФСБ и МВД при освобождении похищенного мужчины были задержаны участники преступления», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, 23 октября в Петербурге на улице Вязовой подозреваемые пытались похитить Мостового, применив к нему силу, но футболист смог отбиться. Вечером 25 октября те же подозреваемые похитили другого мужчину — зятя депутату — у магазина на Крестовском острове. Они заставили его перевести 210 тысяч рублей и требовали ещё 10 миллионов.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о похищении человека, разбое и покушении на похищение. В настоящее время проводятся обыски у фигурантов, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что сегодня, 27 октября, стало известно, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные, пытаясь похитить его на улице. Спортсмену удалось отбиться. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении и разбое, все участники преступной группы задержаны.