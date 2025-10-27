Сектор Газа
27 октября, 05:44

В Петербурге неизвестные пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит»/ Евдокимов Вячеслав

На футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные, пытаясь похитить его прямо на улице. Спортсмену удалось отбиться — ему помог прохожий. По факту похищения и разбойного нападения возбуждены уголовные дела. Все участники преступной группы задержаны. Об этом сообщил Mash на спорте.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Несколько злоумышленников подошли к Андрею Мостовому, схватили его и попытались насильно затащить в автомобиль. Благодаря сопротивлению спортсмена и вмешательству случайного свидетеля нападавшие не смогли довести план до конца и скрылись.

Однако спустя два дня в том же месте произошёл похожий случай. Неизвестные напали на зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, силой усадили его в машину и начали вымогать деньги, угрожая расправой. Пострадавшего заставили передать 2,5 миллиона рублей наличными и пообещать остальную сумму передать через супругу в виде автомобилей. После этого мужчину отпустили.

«Зенит» разгромил «Сочи» и идёт без поражений уже 8 матчей подряд в РПЛ

Ранее в Казани мужчина избил девушку в подъезде дома, а потом увёз на автомобиле в неизвестном направлении. На записи видно, как мужчина преследует девушку по двору. Она пытается спастись бегством, но не успевает укрыться в подъезде. Нападавший наносит ей удары, сбивает с ног, и уводит в неизвестном направлении.

Милена Скрипальщикова
