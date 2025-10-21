Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 10:29

Не успела скрыться в подъезде: В Казани неизвестный избил и похитил девушку

В Казани мужчина избил девушку в подъезде дома, а потом увёз на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Все действия нападавшего попали на камеры наблюдения. Видео © Telegram / Mash Iptash

На записи видно, как мужчина преследует девушку по двору. Она пытается спастись бегством, но не успевает укрыться в подъезде. Нападавший наносит ей удары, сбивает с ног, и уводит в неизвестном направлении. По словам свидетеля, нападавший приехал на чёрном «Фольксвагене», и, возможно, его ждал сообщник.

В полиции Казани сообщили, что начали проверку. Инцидент произошёл во дворе одного из жилых комплексов Советского района города.

В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд
В Петербурге внук зарезал 84-летнюю бабушку, залив кровью весь подъезд

Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело по факту жестокого избиения 14-летнего школьника, который получил тяжёлые черепно-лицевые травмы. Избитый школьник перенёс сложную операцию.

BannerImage

Обложка © Telegram / Mash Iptash

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar