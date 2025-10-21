Не успела скрыться в подъезде: В Казани неизвестный избил и похитил девушку
В Казани мужчина избил девушку в подъезде дома, а потом увёз на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Все действия нападавшего попали на камеры наблюдения. Видео © Telegram / Mash Iptash
На записи видно, как мужчина преследует девушку по двору. Она пытается спастись бегством, но не успевает укрыться в подъезде. Нападавший наносит ей удары, сбивает с ног, и уводит в неизвестном направлении. По словам свидетеля, нападавший приехал на чёрном «Фольксвагене», и, возможно, его ждал сообщник.
В полиции Казани сообщили, что начали проверку. Инцидент произошёл во дворе одного из жилых комплексов Советского района города.
Обложка © Telegram / Mash Iptash