«Зенит» разгромил «Сочи» и идёт без поражений уже 8 матчей подряд в РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), увеличив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых после голов Нуралы Алипа на 13-й минуте, Густаво Мантуана с пенальти на 54-й минуте и Андрея Мостового с одиннадцатиметрового на 86-й минуте.

В первом тайме VAR отменил гол Вендела из-за нарушения правил при вводе мяча в игру. Важным событием матча стал выход на поле после длительного перерыва из-за травмы бразильского полузащитника Жерсона. «Зенит» поднялся на четвёртую позицию в турнирной таблице, тогда как «Сочи» остаётся на последнем месте.

26 октября «Зенит» примет дома московское «Динамо» в матче 13-го тура, а 22-го числа на своём стадионе сыграет с «Оренбургом» в Кубке России. «Сочи» 27 октября отправится в гости к «Ахмату», а 23-го проведёт гостевой матч с «Краснодаром» в кубке.

В другом матче игрового дня «Балтика» разгромила на выезде «Рубин» 3:0. Сальвадорский форвард Брайан Хиль открыл счёт на 7-й минуте, нападающий Максим Петров на 19-й удвоил преимущество гостей, а защитник Мингиян Бевеев на 80-й довершил разгром хозяев. Калининградский клуб идёт на пятом месте, казанский — на седьмом.

Ранее сообщалось, что в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своем поле уверенно победил ЦСКА со счётом 3:0. Голы в составе железнодорожников забили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко. Эта победа позволила «Локомотиву» продлить свою беспроигрышную серию в текущем сезоне до 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). С учётом игр прошлого сезона общая серия без поражений клуба достигла 18 встреч.