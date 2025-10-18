«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

В двенадцатом туре Российской Премьер-лиги состоялось принципиальное столичное противостояние, в котором «Локомотив» на своём поле «РЖД-Арены» не оставил шансов ЦСКА, уверенно победив с разгромным счётом 3:0. Мячи в ворота армейцев забили Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

Эта победа позволила железнодорожникам продлить свою беспроигрышную серию в текущем чемпионате до двенадцати матчей. В активе команды уже семь побед и пять ничьих. Если же учитывать игры прошлого сезона, то общая серия без поражений достигает восемнадцати встреч.

Благодаря набранным 26 очкам «Локомотив» закрепился на вершине турнирной таблицы, оставаясь при этом единственным клубом, не потерпевшим ни одного поражения в текущем розыгрыше РПЛ. Что касается ЦСКА, то поражение от «Локомотива» прервало их победную серию из трёх матчей, в результате чего армейцы с 24 очками расположились на третьей строчке. Второе место занимает «Краснодар», также имеющий в своём активе двадцать шесть очков, но уступающий лидеру по итогам личной встречи.

В другом матче 12-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» сумели вырвать ничью у «Оренбурга» на последних минутах встречи. «Крылья Советов» не побеждают уже четыре игры и идут на 11-м месте, «Оренбург» не может выиграть семь матчей, занимая 14-е место.