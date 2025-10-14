Семак раскритиковал судей РПЛ и призвал равняться на КХЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу судей в российском футболе. Он отметил, что возглавляемый сербом Милорадом Мажичем Департамент судейства и инспектирования РФС должен брать пример с КХЛ.

«Начну о проблемах с судейством в российском футболе. Думаю, многие со мной согласятся, что решения, по сути, принимаются одним человеком. И ЭСК (экспертно‑судейская комиссия РФС) зачастую высказывает мнение одного человека. Очень много неоднозначных трактовок, удалений», — сказал Семак тренерской конференции РФС.

В качестве примера Семак привёл случай из матча СКА – «Автомобилист», где шайба после броска игрока СКА, попав в сетку с внешней стороны, через дыру оказалась в воротах.

«В КХЛ вот через час выступили по поводу матча СКА и извинились за решения судей. Я от ЭСК РФС такого ни разу не слышал. В том или ином аспекте. Понимаю, что критиковать проще. Но хотя бы хотелось бы, чтобы в комитете присутствовали и представители игроков, тренеров», — добавил тренер.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата между СКА и «Автомобилистом» судья допустил грубую ошибку, засчитав победный гол, забитый игроком первой команды. Шайба после броска не пересекла линию ворот, однако судья видеоповторов не заметил этого. КХЛ оперативно отреагировала на ситуацию, приняв решение о пожизненной дисквалификации арбитра, допустившего ошибку.