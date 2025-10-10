Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 октября, 02:34

У жены наставника «Зенита» Анны Семак украли золотые часы Cartier

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annas_secret_garden

У жены наставника петербургской футбольной команды «Зенит» Сергея Семака Анны похитили золотые часы Cartier. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дёрнули золотые часы Cartier. Не первый эпизод в этом месяце», — написала Семак в сторис.

Сергей Семак занял пост главного тренера «Зенита» летом 2018 года. Под его руководством петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Анна и Сергей Семак в браке с 2008 года.

Ранее популярная российская блогерша Аня Покров потеряла 4,5 тысячи долларов (почти 400 тысяч рублей) во время отдыха в Танзании. У артистки украла деньги уборщица отеля Hotel Riu Jambo. Персонал признал кражу, но заявил, что без доказательств средства возвращены не будут.

Виталий Приходько
