У жены наставника «Зенита» Анны Семак украли золотые часы Cartier

У жены наставника петербургской футбольной команды «Зенит» Сергея Семака Анны похитили золотые часы Cartier. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дёрнули золотые часы Cartier. Не первый эпизод в этом месяце», — написала Семак в сторис.

Сергей Семак занял пост главного тренера «Зенита» летом 2018 года. Под его руководством петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Анна и Сергей Семак в браке с 2008 года.

Ранее популярная российская блогерша Аня Покров потеряла 4,5 тысячи долларов (почти 400 тысяч рублей) во время отдыха в Танзании. У артистки украла деньги уборщица отеля Hotel Riu Jambo. Персонал признал кражу, но заявил, что без доказательств средства возвращены не будут.