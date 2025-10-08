«Ничего не сделают»: Уборщица украла почти полмиллиона у Ани Покров и её подруг в Танзании

Популярная российская блогерша Аня Покров потеряла 4,5 тысячи долларов (почти 400 тысяч рублей) во время отдыха в Танзании. У артистки украла деньги уборщица отеля Hotel Riu Jambo. Персонал признал кражу, но заявил, что без доказательств деньги возвращены не будут. Об этом Покров рассказала в своём Telegram-канале.

Тиктокерша уехала в тур по Африке с подругами. Они выбрали четырёхзвездочный отель, где стоимость семи ночей на двоих начинается от 400 тысяч рублей. После возвращения с экскурсии обнаружилась пропажа. По словам Ани, её деньги наличными лежали в сейфе.

Обращение к администрации отеля не принесло результатов и девушкам посоветовали обратиться в полицию. Туристы отмечают, что кражи в этом регионе довольно распространены. Аня Покров и её подруги планируют обратиться в российское консульство для решения проблемы.

«Вы прикиньте, просто украли деньги и смеются. Я такое первый раз вижу! В полицию девочки уже съездили, но, конечно, никто ничего не сделает», — написала блогерша.

Ранее Life.ru рассказывал, как таксист в Турции обманул продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию на $12 тысяч (примерно 1 миллион рублей). Стамбульские правоохранительные органы искали мошенника по всему городу, когда узнали российских знаменитостей. Афериста удалось поймать. Его доставили в отделение, где он принёс извинения и вернул все деньги.